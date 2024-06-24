Kapasite kullanım oranı haziranda sabit kaldı

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

24.06.2024 11:42:200
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Kapasite kullanım oranı haziranda sabit kaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda geçen aya göre değişmeyerek yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya oranla değişim göstermeyerek yüzde 76,3 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,2'ye geriledi.


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