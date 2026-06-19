Kapasite kullanım oranı Haziran'da yüzde 74,5 oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,5'e yükseldi.

19.06.2026 13:37:240
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Kapasite kullanım oranı Haziran'da yüzde 74,5 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1975 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise mayısta yüzde 74,2 seviyesindeyken, haziranda 0,3 puan artışla yüzde 74,5'e çıktı.

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