Kapasite kullanım oranı martta azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,7 seviyesine indi.

26.03.2021 11:16:000
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Kapasite kullanım oranı martta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.780 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi. 

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 74,7'ye indi. 

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,1 puan artarak yüzde 75,6'ya yükseldi.

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