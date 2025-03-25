Kapasite kullanım oranı martta azaldı!

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.

25.03.2025 10:34:360
Paylaş Tweet Paylaş
Kapasite kullanım oranı martta azaldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB), imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) rakamlarını açıkladı.

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,2'ye çıktı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa'da Tesla satışları şubatta sert düştü

Avrupa'da Tesla satışları şubatta sert düştü

Şimşek: ‘Piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımlar atılıyor’

Şimşek: ‘Piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımlar atılıyor’

Güven endeksi 1 sektörde arttı, 2 sektörde azaldı

Güven endeksi 1 sektörde arttı, 2 sektörde azaldı

Reel kesim güveni Mart'ta yükseldi

Reel kesim güveni Mart'ta yükseldi

Çinli BYD bir ilke imza attı

Çinli BYD bir ilke imza attı

BofA'dan Türkiye'de enflasyonist etki değerlendirmesi

BofA'dan Türkiye'de enflasyonist etki değerlendirmesi

Yorum Yaz