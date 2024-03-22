Kapasite kullanım oranı martta geriledi!

TCMB anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta geçen aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesine geriledi.

22.03.2024 11:20:490
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Kapasite kullanım oranı martta geriledi!

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta geçen aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 76,2'ye indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1731 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta geçen aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesine geriledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 77,2'ye yükseldi.

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