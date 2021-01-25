Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı

Kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 75,4, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı yüzde 75,6 olarak gerçekleşti.

25.01.2021 11:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.717 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi. 

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 75,4'e indi. 

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,2 puan artarak yüzde 75,6'ya ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar201920202021
Ocak74,475,575,4
Şubat74,076,0
Mart74,375,3
Nisan75,061,6
Mayıs76,362,6
Haziran77,166,0
Temmuz76,270,7
Ağustos76,673,3
Eylül76,374,6 
Ekim76,475,4
Kasım77,275,8 
Aralık 77,075,6
Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye’nin Lider Pazarlama Yöneticileri Bu Etkinlikte Buluşuyor

Türkiye’nin Lider Pazarlama Yöneticileri Bu Etkinlikte Buluşuyor

Gümüşte sert düşüş

Gümüşte sert düşüş

Erdoğan: İkinci parti aşının onayı çıktı

Erdoğan: İkinci parti aşının onayı çıktı

OECD İstanbul Merkezi açıldı

OECD İstanbul Merkezi açıldı

Türkiye'de Z kuşağının beklentileri ne?

Türkiye'de Z kuşağının beklentileri ne?

Çin, cari fazlada Almanya'yı geçti

Çin, cari fazlada Almanya'yı geçti

Yorum Yaz