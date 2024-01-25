Kapasite kullanım oranı ocakta geriledi

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta geçen aya göre 1,3 puan azalışla yüzde 76,2'ye düştü.

25.01.2024 11:30:570
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Kapasite kullanım oranı ocakta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1740 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta geçen aya kıyasla 1,3 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesine geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,4'e indi.

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