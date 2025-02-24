Kapasite kullanım oranı şubatta azaldı

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1750 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

24.02.2025 10:25:380
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Kapasite kullanım oranı şubatta azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1750 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,9'a çıktı.

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