Kapasite kullanım oranı şubatta yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklamasına göre, imalat sanayiinde faaliyet gösteren 1725 işyeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

23.02.2024 10:45:120
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Kapasite kullanım oranı şubatta yükseldi!

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1725 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta geçen aya kıyasla 0,2 puan artarak yüzde 76,4 seviyesine çıktı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77'ye yükseldi.

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