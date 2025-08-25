Kapasite kullanımı 5 yılın en düşüğünde

Büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayiinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kulanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,6'ya geriledi. Kapasite kullanımı 2020 Ağustos'tan bu yana en düşük düzeye indi.