Kapasite kullanımı 5 yılın en düşüğünde

Büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayiinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kulanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,6'ya geriledi. Kapasite kullanımı 2020 Ağustos'tan bu yana en düşük düzeye indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.
Buna göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1832 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,6 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, ağustosta geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5'e geriledi.