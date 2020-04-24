Kapasite kullanımı sert düştü

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre 13,4 puan azalarak yüzde 61,6 seviyesine geriledi.

24.04.2020 10:10:000
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Kapasite kullanımı sert düştü

Koronavirüsün Türkiye ekonomisine etkileri veriler üzerinden de açıklanmaya devam ediyor. Bugün Merkez Bankası tarafından açıklanan imalat sanayi kapasite kullanım oranı, geçtiğimiz yılar göre 13,4 puan düşerek yüzde 61,6'ya kadar geriledi.

Nisan ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlara göre Merkez Bankası tarafından oluşturulan imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, koronavirüs etkisiyle bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 14,3 puan azalarak yüzde 61,9 oldu.


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