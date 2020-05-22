Kapasite kullanımında artış

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 62,6 oldu. Önceki ay yüzde 61,6 seviyesindeydi.

22.05.2020 11:03:000
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Kapasite kullanımında artış

Merkez Bankası, 2020 yılı Mayıs ayı kapasite kullanım oranlarını açıkladı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 62,6 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 727 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 62,7 seviyesinde gerçekleşti.

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