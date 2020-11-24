Kapasite kullanımında artış sürüyor

Mayıs ayından itibaren yükselişini sürdüren kapasite kullanım oranı üst üste 7. ayında da yükseldi. Kapasite kullanım oranı kasımda 75,8 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşti. Salgınla birlikte nisan ayında yüzde 61,6'ya kadar gerileyen kapasite kullanım oranı, üst üste 7. ayında da yükseliş kaydetti ve yüzde 75,8'e kadar ulaştı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti.