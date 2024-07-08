Karadeniz Holding, Japon devi MOL ile işbirliği yaptı

Dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali filosuna sahip olan Karadeniz Holding, LNG taşımacılığında dünya devi Japon MOL ile kurduğu KARMOL markası altında yeni bir Powership inşa edecek.

Sedef Tersanesi’nde sac kesim töreni gerçekleştirilen yeni geminin Mayıs 2026’da denize inmesi hedefleniyor.

Karadeniz Holding’in dünyanın dev denizcilik şirketlerinden Mitsui O.S.K Lines (MOL) ile ortak girişimi KARMOL, yeni bir Powership’in inşasına başlıyor. Karadeniz Holding’in 40 gemiden oluşan yüzen santral filosunun en yeni üyesi olacak yeni Powership’in sac kesim töreni 5 Temmuz Cuma günü Sedef Tersanesi’nde gerçekleştirildi.

Yüzer elektrik santralleriyle dünyanın farklı bölgelerinde elektrik ihtiyacı olan ülkelere çözüm sağlayan Karadeniz Holding’in hızla büyüyen Powership filosunun bir parçası olacak yeni geminin inşasının, Mayıs 2026’da bitmesi hedefleniyor. Kurulu güç kapasitesi 257 MW olacak gemi son teknoloji motorlarla donatılacak ve elektrik üretiminde hızlı, ekonomik ve çevre dostu bir çözüm olarak ihtiyacı olan coğrafyalara enerji sağlayacak.

Sedef Tersanesi’nde gerçekleştirilen sac kesim törenine; Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Remzi Karadeniz ve Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Karadeniz, Sedef Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan’ın yanı sıra MOL Türkiye Genel Müdürü Cem Savaş, Bureau Veritas, Seft Dizayn, Sedef Tersanesi’nden üst düzey katılımcılar ve denizcilik sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, “2000’lerin başında yatırımına başladığımız Powershiplerimizin sayısı bugün 40’ı buldu. Holding olarak dünyanın en büyük Powership filosuna sahibiz ve bu alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 7.000 MW’lık kurulu gücümüzle dünyanın dört kıtasında sürdürülebilir ve kesintisiz elektrik üretiyoruz. Bugün sac kesim törenini gerçekleştirdiğimiz yeni gemimizle birlikte filomuzu daha da güçlendirmiş olacağız. İş ortağımız MOL, dünyanın en büyük denizcilik ve LNG taşıma şirketlerinden biri. MOL ile birlikte kurduğumuz KARMOL adlı şirketimizin imzasını taşıyacak olan yeni Poweship’in kurulu güç kapasitesi 258 megawatt olacak ve Mayıs 2026’da suya inecek” dedi.

KARMOL Hakkında: Karpowership ve MOL (Mitsui O.S.K Lines), 2019 yılında "KARMOL" markası altında LNG’den enerji çözümleri sağlayan dünyanın en güvenilir ve tercih edilen markası olma misyonuyla bir ortak girişim kurdu. Bu alanda yatırımlarını artıran KARMOL, dünya çapında belirli pazarlarda her iki markanın da gücünü ortak olarak temsil ediyor.

Karadeniz Holding Hakkında: 76 yıldır başta enerji sektörü olmak üzere finans, gayrimenkul, gemi inşa sektörlerinde faaliyet gösteren Karadeniz Holding, Latin Amerika’dan Afrika ve Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada yüzer enerji santralleri ile elektrik üretiyor. Dünyanın tek ve en büyük Powership filosuna sahip olan Grup, enerji sektöründe sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da başarılı şirketleri arasında yer alıyor.

Powership filosunu, uluslararası markası Karpowership altında yöneten Karadeniz Holding, 4 kıtada 16 ülkede ürettiği enerji ile Brezilya, Yeni Kaledonya, Guyana, Dominik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone, Guinea Bissau, Senegal gibi birçok ülkenin %10-%100 oranındaki elektrik ihtiyacını karşılıyor.

MOL Hakkında: Merkezi Tokyo’da bulunan MOL, dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden ve LNG taşıyıcı operatörlerinden biridir. MOL'un filosunda kuru yük gemileri, sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyıcıları, Ro-Ro araç taşıyıcı gemiler, tankerler bulunmakta ve ayrıca denizcilikle ilgili sektörlerde faaliyet göstermektedir.



