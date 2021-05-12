Karadeniz Holding, Lübnan'a elektrik tedarikini durduracak

Dünyanın en büyük yüzer enerji santrali filosuna sahip şirketi Karadeniz Holding'in küresel markası Karpowership Ticari Operasyonlar Grup Başkanı Zeynep Harezi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Türk şirketin enerji tedarik ettiği Lübnan'ın yerel basınında, Lübnan Mali Savcılığının Karpowership'e 25 milyon dolarlık ceza keseceği ve enerji gemilerinin ülkeden çıkışının yasaklanacağı yönünde haberlerin yer aldığını ifade etti.

Lübnan Mali Savcılığının şirkete konuya ilişkin herhangi bir resmi bildirimde bulunmadığını belirten Harezi, söz konusu girişimin hukuki bir dayanağı olmadığını söyledi.

Konuyu kendilerinin de basından öğrendiğini dile getiren Harezi, şirketin Lübnan'daki muhatabı olan elektrik kurumuyla iletişime geçtiklerini fakat sürece ilişkin belirsizliğin sürdüğünü bildirdi.

Lübnan'ın 100 milyon dolardan fazla borcu var

Harezi, Lübnan'a 2013'ten beri enerji gemileriyle elektrik tedariki sağladıklarını belirterek şunları kaydetti: "Her biri 202 megavat olmak üzere toplamda 404 megavat kapasiteli Fatmagül Sultan ve Orhan Bey enerji gemilerimizle Lübnan'a elektrik sağlıyoruz. Sıvı yakıtla elektrik üreten gemiler ülkenin ihtiyacının yüzde 25'ini karşılıyor ve Lübnan'da dizelden elektrik üretim maliyetlerine göre yüzde 50 daha ucuz elektrik tedariki gerçekleştiriyor.

Lübnan'daki ekonomik sorunlar nedeniyle 18 aydır ödeme alamıyoruz ama yıllardır çalıştığımız bir ülke olduğu ve sonrasında da salgın yaşandığı için üretime devam ettik. Bu süreçte Lübnan'ın 100 milyon dolardan fazla borcu oluştu. Fakat Lübnan yerel makamlarının hukuksuz ve haksız şekilde bizden talep ettikleri ödeme nedeniyle oradaki varlıklarımız, itibarımız ve işimiz şu an tehdit altında. Bu hukuki altyapısı olmayan durumun düzeltilmemesi durumunda elektrik tedarikini durduracağımıza ilişkin Lübnanlı makamlara bildirimde bulunduk. Şu anda gemilerimizde 4-5 günlük elektrik üretimi sağlayacak yakıtımız var. Karşı taraf talebini geri çekmezse, yakıt bitiminde ülkeye elektrik tedarikini durduruyoruz."

Yakıt bitiminin Ramazan Bayramı'nın son gününe denk geldiğini söyleyen Harezi, anlaşmazlığın çözülememesi durumunda uluslararası mecrada hukuki haklarını kullanacaklarını da sözlerine ekledi.

Dünyada 10'dan fazla ülkede 20'nin üzerinde enerji santraliyle faaliyet gösteren Karpowership'in bu alanda 5 milyar doların üzerinde yatırımı bulunuyor.