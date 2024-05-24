Karadeniz Holding’de bayrak değişimi

Enerji sektörünün en büyük gruplarından biri olan Karadeniz Holding’de üst düzey görev değişimi gerçekleşti. Son 16 yıldır grubun gelişimi ve büyümesine önemli katkılar sunan Karadeniz Holding CFO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Selami Çolak, CFO’luk görevini Seyfi Sarıçam’a devretti. Bu değişim sonrası İbrahim Selami Çolak, Karadeniz Holding Grubunun yeni dönem büyüme yolculuğuna değer katmaya devam edecek. Seyfi Sarıçam, Karadeniz Holding CFO’su olarak holding ve bağlı tüm şirketlerde finansal faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Orhan Karadeniz, “2008 yılından bugüne yol arkadaşlığı yaptığımız İbrahim Selami Çolak’a Grubumuza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendisi, Grubumuzun son 16 yılda kat ettiği büyümeye önemli katkılar sundu. Finans alanında ortaya koyduğu vizyon, yenilikçi yaklaşım ve insan odaklı çalışmalarıyla hem kurum kültürümüzün inşasında rol aldı; hem de tüm ekibimizin gönlünde özel bir yer edindi. Çolak operasyonel görevlerini devretmekle beraber Grubumuzun gelecek yolculuğunda da yanımızda yer alacak; kendisinin birikim ve tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Yeni CFO’muz Seyfi Sarıçam’ı yeni görevi için kutluyorum. Sarıçam’ın bugüne kadar ulusal ve uluslararası firmalarda denetim, yatırım bankacılığı, danışmanlık ve üst düzey finans yöneticiliği görevleriyle edindiği engin deneyimi Grubumuza aktararak Karadeniz Holding’in uluslararası enerji piyasasındaki liderliğini güçlendireceğine ve büyüme hedeflerimize önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum” dedi.

76 yıldır başta enerji olmak üzere, finans, gayrimenkul ve gemi inşa sektörlerinde faaliyet gösteren Karadeniz Holding; 25 yılı aşkın bir süredir uluslararası enerji sektörünün en önemli oyuncularından biri konumunda. Bugün 4 kıtada, 2 bin 600 çalışanıyla faaliyet gösteren Grup, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Guyana, Yeni Kaledonya, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone, Guinea Bissau, Gabon ve Senegal gibi birçok ülkenin %10-%100 oranındaki elektrik üretimlerini karşılıyor.

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezunu olan Seyfi Sarıçam, 1999 yılında NYU Stern School of Business’dan MBA derecesini aldı. Denetim, yatırım bankacılığı ve danışmanlık sektörlerinde çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışan Sarıçam, son sekiz yıldır CFO olarak bir holdingde görev yapmaktaydı.

Karadeniz Holding Hakkında

76 yıldır başta enerji sektörü olmak üzere finans, gayrimenkul, gemi inşa sektörlerinde faaliyet gösteren Karadeniz Holding, Latin Amerika’dan Afrika ve Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada yüzer enerji santralleri ile elektrik üretiyor. Dünyanın tek ve en büyük Powership filosuna sahip olan Grup, enerji sektöründe sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da başarılı şirketleri arasında yer alıyor.

Entegre bir enerji şirketi olarak 2.600 çalışanıyla 16 ülkede enerji üreten ve 7.000 MW kurulu güce sahip 40 Powership ve LNG filosuyla hizmet veren Karadeniz Holding, dünya genelinde 10 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor.

Powership filosunu, uluslararası markası Karpowership altında yöneten Karadeniz Holding, 4 kıtada ürettiği enerji ile Brezilya, Guyana, Dominik Cumhuriyeti, Yeni Kaledonya, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone, Guinea Bissau, Senegal gibi birçok ülkenin %10-%100 oranındaki elektrik ihtiyacını karşılıyor.

1996 yılında adım attığı enerji sektöründe pek çok ilke imza atan Grup kısa zamanda sektörün öncüleri arasında yerini aldı. Türkiye’nin ilk toptan elektrik satış lisansını alan Karadeniz Holding, ülkenin ilk sınır ötesi elektrik ihracatını ve Avrupa’dan elektrik ithalatını gerçekleştiren özel şirketi oldu. Türkiye’de jeotermal ve güneş santralleri yatırımlarına devam eden Karadeniz Holding, yenilikçi iş çözümleriyle, her işinde toplumsal ve çevresel faydayı ön planda tutuyor.

Powership’lerin yanısıra LNG ve FSRU filosu ile çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına en süratli geçişi iş modelinin merkezine alan Karadeniz Holding, sahip olduğu inovatif ürün ve geniş filosunun yanı sıra, fark yaratan iş modeli ile ülkelerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan enerji çözümlerini ekonomik ve hızlı bir şekilde sunuyor.

Dünyanın dört bir yanında iş olanakları yaratan Grup, ürettiği enerji ile ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarında önemli bir rol üstleniyor.

Tek Dünya Karadeniz Vakfı çatısı altında 55,000 öğrencinin tüm okul hayatları boyunca her türlü eğitim masrafını üstlenen Karadeniz Holding, faaliyet gösterdiği ülkelerde öncelikli olarak eğitim alanında kız çocukları ve kadınlara yönelik çeşitli projeleriyle öne çıkıyor.