Karadeniz Holding'den 'Dünya Günü' farkındalığı

Şirketten yapılan açıklamaya göre; 1948 yılında kurulan Karadeniz Holding, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirliğe yönelik faaliyetlerini önümüzdeki 10 yılda artırma kararı aldı. Küresel olarak yönettiği toplumsal fayda çalışmalarını Tek Dünya Karadeniz Vakfı çatısı altında toplayan holding, 22 Nisan Dünya Günü’nde Vakfın kuruluşunun ikinci kuruluş yılını kutluyor. Sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insani yardım alanlarında küresel ölçekte etki yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Tek Dünya Karadeniz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, “Bu amaçla Karadeniz Holding olarak, önümüzdeki on yıl içinde; sosyal etkimizi ticari faaliyetlerimizdeki büyüme hedefimizden çok daha büyük bir oranda artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük yüzer enerji santrali Powership filosuyla dünyanın farklı coğrafyalarında 16 ülkenin değişen oranlarda elektrik ihtiyacını karşılayan Karadeniz Holding, sadece Türkiye’de değil, Afrika’dan Latin Amerika’ya uzanan coğrafyaya enerji sağlarken, yerel ihtiyaçlara yönelik sosyal projelerle de iyiliği taşıyor.

Sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insani yardım alanlarında küresel ölçekte etki yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Zeynep Harezi Yılmaz, “Vakfımızın temeli, gölgede kalanların hayatlarını aydınlatmak için bir ışık yakmak, yollarını aydınlatmaktır. Özellikle kadınların ve kız çocuklarının eğitimine ve güçlendirilmesine odaklanarak, eşitlik ve sürdürülebilirliğin sadece idealler değil, herkes için gerçekler olduğu bir geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi.

“Bu amaçla Karadeniz Holding olarak, 2035 yılına kadar global ticari faaliyetlerimizin büyüklüğünü iki katına çıkarma kararı alırken sosyal çalışmalarımızda bu oranı üç kat artış olarak belirledik” diyen Harezi Yılmaz, “Toplumsal faydanın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Tek Dünya Karadeniz Vakfı ile coğrafi sınırları aşarak, daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir dünya için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.