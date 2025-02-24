Karahan imzalı yeni 100 TL ve 10 TL banknotlar tedavüle çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 100 Türk Lirası ve VII. Tertip 10 Türk Lirası banknotların bugün itibariyle tedavüle çıkarıldığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ve Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay imzası bulunan 100 TL ve 10 TL banknotların 24 Şubat (bugün) itibariyle tedavüle sunulduğunu açıkladı.

TCMB'den, E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 100 Türk Lirası ve VII. Tertip 10 Türk Lirası banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin duyuru şöyle:

1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlar 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 100 TL ve 10 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile birlikte;

100 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hatice Karahan’a,

10 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır.

Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir.