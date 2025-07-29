Karayipler'de ev alan pasaport alıyor: Türklerden de talep çok

BC'nin haberine göre Doğu Karayipler'de satılık ev ilanlarına baktığınızda artık sadece büyüleyici plajlar aynı zamanda alıcıları cezbetmek için sunulan pasaportlar da öne çıkıyor.

Habere göre bölgede yer alan beş ada ülkesi (Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, St Kitts ve Nevis ile St Lucia) 200.000 ABD dolarından başlayan fiyatlarla "yatırım yoluyla vatandaşlık" programları sunuyor.

Yine habere göre bir ev satın aldığınızda, beraberinde 150’ye kadar ülkeye – Avrupa’nın Schengen bölgesi dahil – vizesiz seyahat imkânı tanıyan bir pasaport da alıyorsunuz. Dominika hariç, bu pasaportlar aynı zamanda Birleşik Krallık’a da vizesiz giriş sağlıyor. Zenginler için adalarda geçerli olan bazı vergi muafiyetleri bir diğer önemli cazibe unsuru olarak öne çıkıyor.

EMLAKÇILAR TALEBE ZOR YETİŞİYOR

Antigua’da emlakçılar talebe yetişmekte zorlanıyor. Luxury Locations’ın sahibi Nadia Dyson, BBC’ye verdiği demeçte şunları söylüyor: “Şu anda alıcıların %70’i vatandaşlık istiyor ve büyük çoğunluğu ABD’den geliyor. Onlarla siyaset konuşmuyoruz ama ABD’deki istikrarsız siyasi ortam kesinlikle etkili bir faktör. Geçen yıl bu zamanlar sadece yaşam tarzı için ev alan birkaç kişi vardı. Şimdi herkes 'vatandaşlık veren bir ev istiyorum' diyor. Daha önce hiç bu kadar satış yapmamıştık.”

Yatırım göçmenliği uzmanı Henley & Partners’a göre, son bir yılda Karayipler’deki vatandaşlık başvurularının büyük kısmı ABD vatandaşlarından geldi.

Ukrayna, Türkiye, Nijerya ve Çin de başvuru yapılan diğer öne çıkan ülkeler arasında. İngiltere merkezli ve dünya genelinde ofisleri bulunan şirket, Karayipler vatandaşlık programlarına yapılan toplam başvuruların 2024’ün son çeyreğinden bu yana %12 arttığını belirtiyor.

TÜRKLERDEN DE TALEP ÇOK

BBC Türkçe'ye yazılı bir açıklama yollayan Henley & Partners başvuru yapan Türkiye Cumhuriyeti pasaportlu kişi sayısını açıklayamayacaklarını söylemekle birlikte, şu bilgileri vermiş:

Başvurularda Türk vatandaşları bu yıl ABD'lilerden sonra ikinci grup

Türk vatandaşları bu yılın ikinci çeyreğinde başvuru sahiplerinin % 4'ünü oluşturdu.

Türk vatandaşlarının 2025'teki başvurularının % 10'unu Karayip ülkeleri oluşturdu.

Antigua & Barbuda, St. Lucia, ve Grenada Türk vatandaşlarının en çok başvurdukları ülkeler arasında.

Türk vatandaşlarının en çok bilgi almak istediği programlar arasında Antigua ve Barbuda, Grenada ve Saint Lucia sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sırada.



