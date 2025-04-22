Kârda erime sinyali

Bazı sektörlerde 2025’e dair en büyük endişe, kârlılık kaybı...

22.04.2025 15:20:520
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Kârda erime sinyali

Özlem Aydın Ayvacı / Capital Mart 2025 sayısından

L’oreal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, güzellik sektöründe her iki yarıda da yüzde 10’luk adet bazlı büyüme beklediklerini acak bu büyümenin kârlılığa yansımayacağını vurguluyor: “Piyasada ilk yarıyla ilgili karamsar tahminler olsa da pazar lideri olarak kendi yatırım ve inovasyon gücümüzün talep yaratmadaki etkisine güveniyoruz. En büyük hedefimiz olan talebi artırmak için daha fazla yatırım yapacağız, bu da brüt kârlılığı baskılayabilir. Zorlu ilk yarıda başarı kazanmak için yoğun pazarlama harcamaları yapılırsa kârlılık ikinci yarıya göre daha fazla düşürebilir.” 

Tezmaksan Grup CEO’su Hakan Aydoğdu da kâr marjlarında düşüş öngörüyor. “2025’in en az 9 ayında daralma ve maliyet optimizasyonu görebiliriz. Yılın son çeyreğinde toparlanma mümkün, ancak enflasyon ve artan maliyetlerin etkisi uzun vadeli olacak” diyor. 

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, demir çelik sektöründeki durumu şöyle anlatıyor: “Enflasyonla mücadele programına göre izlenen yüksek faiz politikası bizim gibi yatırım malı üreten sektörleri olumsuz etkiledi ve son iki yılda yüzde 25-30 daralmalara sebebiyet verdi. Atıl kapasitemizi kullanarak ölçek ekonomisinden istifade edip daha rekabetçi fiyat verebilmek amacıyla 2025’i üretimde yükseliş yılı ilan ettik. Bu amaçla üretimde, yurt içi satışta ve özellikle ihracatta artışı hedefledik. İlk 6 ayda büyümeyi yüzde 10, yurt içi satışlarda yüzde 6, ihracatta yüzde 15 artışları, kârlılıktaysa minimum yüzde 10 yükselmeyi hedefliyoruz.” 

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