Kardemir yeni şirketi duyurdu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) tek ortağı olduğu 200 milyon lira sermayeli Karlimtaş Kardemir Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi kuruldu.

Karlimtaş Kardemir Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi kuruldu. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

"Şirketimizin yatırım planı kapsamında, yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermek ve yük taşımacılığı esaslı olmak üzere her türlü demir yolu, kara yolu, deniz yolu ve hava yolu taşımacılığı ile bu amaçlara matuf olmak veya bu hususlarla ilgili olmak kaydıyla ilave faaliyetlerde bulunmak maksadıyla şirketimizin tek ortağı olduğu, 200 milyon lira sermayeli, Karlimtaş Kardemir Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi unvanında yeni bir şirket kurulmuştur."