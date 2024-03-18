Karel’de bayrak değişimi

Teknoloji sektöründe 40 yıla yakın deneyime sahip, sektörün öncülerinden biri olan Karel’in kurumsal dönüşümü kapsamında bir bayrak değişimi yaşandı.

Teknoloji sektöründe 40 yıla yakın deneyimiyle lider konumda olan Karel’in kurumsal dönüşümü devam ediyor. Bu kapsamda Doğan Holding ortaklığının başladığı günden itibaren genel müdürlük görevini de yürüten kurucu ortaklardan Yaman Tunaoğlu bayrağı deneyimli yönetici Bora Tuncer’e devrediyor. Karel, Tuncer’in yerel ve global şirketlerdeki üst düzey yöneticilik deneyimiyle, bir dünya markası olma yolunda yeni bir döneme adım atıyor.

Türkiye'nin en değerli 100 markasından biri olan, lider teknoloji ve sanayi şirketlerinden Karel, bölgesel ve global bir güç olma hedefiyle 2024 yılını bir atılım yılı ilan etti. 2024, kurumsallaşmanın tamamlanacağı, üretimde modernizasyon yatırımı ile Karel’in yeni dönemine başlayacağı bir yıl olacak. Karel’in üç kurucu ortağından biri ve Doğan Holding ortaklığının başladığı günden itibaren bu geçiş sürecinde Genel Müdürlük görev ve sorumluluğunu da üstlenen Yaman Tunaoğlu, şirketin kurumsal dönüşümünü tamamlama hedefiyle, 18 Mart itibarıyla genel müdürlük bayrağını Bora Tuncer’e devrediyor. Kariyerinde bağımsız denetim, finans, ticari ve satış operasyonları ile bölgesel liderlik (CEO) gibi çeşitli alanlarda görev alan Bora Tuncer, elde ettiği uluslararası deneyimiyle Karel’i bir dünya markası yapma yolunda yeni bir döneme liderlik edecek.

Son olarak Schneider Electric Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Dijital Dönüşüm Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevinde Hindistan’dan Güney Amerika’ya geniş bir coğrafyadan sorumlu olan Bora Tuncer, Karel’de üstlendiği yeni göreviyle ilgili; “Karel’e uluslararası deneyimimi aktararak ekibimizle birlikte önemli projelere imza atmak ve devraldığım bayrağı daha da ileriye götürmek üzere büyük heyecan duyuyorum” dedi.

Karel’in teknoloji alanında Türkiye’nin lider şirketlerinden biri haline gelmesinde çok önemli katkıları olan Yaman Tunaoğlu, Haziran 2022’de şirketin Doğan Holding ortaklığına geçiş dönemini başarılı şekilde yönetti. Tunaoğlu liderliğinde şirketin cirosu ve piyasa değerinde önemli artışlar meydana geldi. Tunaoğlu’nun liderliğinde şirketin kurumsallaşma dönüşümü hızlanırken, Daiichi’nin satın alımı dahil yeni alanlarda önemli ilerleme kaydedildi, üretimde modernizasyon çalışmaları başlatıldı. Yine bu dönemde, şirketin yeni organizasyonel yapılanması sayesinde rekabetçiliği artarken, sürdürülebilir büyüme için önemli adımlar atıldı.

Yaman Tunaoğlu, Tuncer’in görevi devralmasıyla ilgili; “Karel’in kuruluşundan bugüne sektörde lider konuma gelme sürecinde rol aldığım için gururluyum. Bora Tuncer gibi deneyimli ve vizyon sahibi bir liderin Karel’i daha da ileriye götürerek, global büyümesine katkı sağlayacak büyük başarılara taşıyacağına güvenim tam” dedi. Yaman Tunaoğlu, 18 Mart’tan itibaren Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak Karel’in yeni dönemine katkı vermeye devam edecek.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tuncer, 2015 yılında Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı. Yaşam boyu öğrenmeye olan inancıyla şu anda Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme Doktora programı kapsamında akademik eğitimini sürdürüyor.

1994-2003 yılları arasında Deloitte Türkiye Ofisinde üstlendiği görevlerin ardından, 2003 yılında Schneider Electric’e katıldı. Türkiye Genel Müdürlüğü, Türkiye, Orta Asya, Pakistan ve Kazakistan Bölge Başkanlığı gibi görevlerin ardından en son Schneider Electric Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Dijital Dönüşüm Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevinde Pasifik, Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika’da yaklaşık 95 ülkeyi kapsayan bölgenin transformasyonundan sorumlu olarak çalıştı.

Tuncer kariyerinde dijitalleşme, sürdürülebilirlik, inovasyon odağıyla yeni kanallar yaratma ve geliştirme ve çok katmanlı operasyonları yönetme alanında önemli başarılara imza attı. Yönetimi döneminde pek çok genç yöneticinin gelişimine destek veren Tuncer, aynı zamanda yönetim kurulu seviyesinde kadınların güçlendirilmesi çalışmalarına liderlik etmekte ve genç yeteneklerin karar süreçlerine dahil olmalarını destekleme yönünde mentorluk yapıyor.

Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMI), E-Mobilite Derneği ve İMSAD-Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği yönetim kurulu üyeliklerini üstlenmekte olan Bora Tuncer aynı zamanda TÜSİAD üyesi. Bora Tuncer evli ve 2 kız babası.