Kariyerlerine ilk adımı Turkcell'de attılar

Turkcell’in, 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik işe alım programı olan GNÇYTNK 2025 tamamlandı. Potansiyelli gençlere istihdam olanağı yaratmayı hedefleyen ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen programa, 62 bin 500’den fazla genç başvurdu. Adaylar Turkcell Akademi tarafından hazırlanan programlar ve gelişim rehberliği ile birçok alanda yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

"188 adayımıza iş olanağı sağladık"

GNÇYTNK programı ile 10 yılda bin 500’den fazla genç yeteneği Turkcell’e kazandırdıklarını belirten Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, şunları söyledi: “Ülkemizin yarınlarına yön verecek gençlerimizin iş hayatına entegrasyonunu çok önemsiyoruz. Bu amaçla gençlere özel tasarladığımız işe alım programımız GNÇYTNK’i kıymetli buluyoruz. Ocak ayında başlayan ve çok verimli geçen süreç sonucunda bugün toplam 188 adayımıza iş olanağı sağladık. Teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen gençleri, Türkiye’nin lider teknoloji şirketi Turkcell’e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle gençlerimize ‘Hoş geldiniz’ diyor ve kariyerlerinde başarılar diliyorum. Ülkemizin geleceğine yönelik yatırımlarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”

GNÇYTNK’ler, Turkcell Genel Müdürlük’te düzenlenen “#ArtıkBenDeTurkcell’liyim” temalı etkinlik ve dinamik oryantasyon programıyla yeni görevlerine başladı. Program kapsamında düzenlenen “Liderler ve Perspektifler” panelinde, Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

63 bine yakın başvuru yapıldı

Gençlere özel işe alım programına bugüne kadarki en yüksek sayıda başvuru yapıldı. 62 bin 500’den fazla başvurunun yapıldığı GNÇYTNK’e, 56 farklı üniversiteden 83’ü tam zamanlı, 105’i yarı zamanlı olmak üzere 188 aday kabul edildi. Mezunu ve öğrencisi olunan üniversiteler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ilk sıralarda yer aldı.