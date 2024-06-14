Kariyer.net, yeteneğin karnesini açıkladı

Tuba İlze - CAPİTAL

Online istihdam platformu Kariyer.net, 25’nci yılında iş dünyasındaki değişimi ve gelişimi yaptığı araştırmalarla ortaya koydu. Şirket, yetenekler nezdinde çeyrek asırda yaşanan dönüşümü gün yüzüne çıkarmak için “Türkiye’de Kariyer.net ile Yeteneğin 25 Yılı ve Geleceği” araştırmasını gerçekleştirdi. Ayrıca bağımsız araştırma şirketi Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından yapılan “Kariyer.net Ekonomik Etki Analizi” ile istihdama sağladığı katkıyı açıkladı. Ek olarak The Network ve BCG iş birliği ile gerçekleşen, Türkiye ayağını Kariyer.net’in yürüttüğü “Global Yeteneklerin Şifresi”nin sonuçlarını duyurdu.

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, “Türkiye istihdam piyasasına katkı sağladığımız 25 yılda biz de sektörle paralel olarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. 1999’da başlayan yolculuğumuzda 2006 yılında iLab Grup şirketleri arasına katılmamız ve 2014 yılında İK sektöründe ilk Ar-Ge Merkezini kurmamız önemli dönüm noktalarımızdan oldu. 2017 yılında İşin Olsun, 2019’da WeHire, 2021’de kurum içi girişimiz olan Techcareer.net’i kurmamız, yine 2021’de aday ön-değerlendirme platformu Coensio’ya yatırım yapmamız, 2022 yılında yeni nesil aday takip sistemi PeopleBox girişimimiz hem Türkiye ve hem dünyadaki istihdam piyasasında merakla takip edilen şirket haline gelmemizin önemli dönüm noktaları oldu. İş ilanı sitesinden İK teknolojileri firmasına dönüşmemiz dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard Business School’un (HBS) da radarına girdi. Bu yolculuğumuz HBS’te vaka analizine dönüştürüldü’’ dedi.

“Yılda ortalama 1.9 milyon kişi işe yerleşti“

PAL, “Kariyer.net Ekonomik Etki Analizi” çalışmasıyla Kariyer.net’in bu süreçte Türkiye istihdam piyasasındaki etkisini ortaya koydu. PAL Yönetici Ortağı Esen Çağlar, ‘’2021-2023 yılları arasında özel sektörde işe yerleşenleri temel alan analizde Türkiye'de işe yerleşenlerin yüzde 28’i doğrudan Kariyer.net ve yüzde 9'unun doğrudan İşin Olsun aracılığıyla işini buldu. Bu dönemde Kariyet.net her yıl ortalama 1,4 milyon kişinin işe yerleşmesine doğrudan katkı sağladı. İşin Olsun dahil edildiğinde ise bu rakam 1,9 milyon kişiyi buldu’’ ifadeleriyle analizin öne çıkan rakamlarını paylaştı.

“Türkiye’de Kariyer ile Yeteneğin 25. Yılı ve Geleceği” araştırması, istihdam piyasasında farklı jenerasyonların bir arada çalıştığı bu dönemde, çalışanların birbirinden farkını ele alıyor. Araştırmaya göre gençler kariyerinde yükselmeyi ve öğrenmeyi önceliklendiriyor. Diğer yandan gençlerin ‘’çok çalışma’’ konusunda çekimser olduğu görülüyor. 6 gençten 1’i eğitim süreci sonrasında dinlenmek ve ne yapacağına karar vermek istiyor. Tecrübelilerse master vb. yollar ile eğitime devam edilip uzmanlaşılması gerektiğini düşünüyor.

Çalışanlar artık daha cesur

Araştırma, çalışanların iş değiştirme noktasında çekinmediklerini de ortaya koydu. Kariyerinin ilk yıllarındaki her 2 adaydan 1’i önümüzdeki 1 yıl içinde iş değiştirmeyi planlarken, iş yaşamında 20 yılı geride bırakan her 4 adaydan 1’i aynı düşünceye sahip.

Yeni bir iş aramaya sebep olacak en önemli unsur ise daha iyi bir maaş ve yan haklar oldu. 5 yıldan az deneyime sahip olanlar bu konuda ilk sırada gelirken, 20 yıl ve üzeri deneyime sahip olanlar ikinci sırada geldi. Çalışanların yeni bir iş fırsatını değerlendirmesini sağlayacak en önemli unsurun tatmin edici maaş ve prim sistemi olduğu görüldü.

Son iş yerinden istifa ederek ayrılan çalışanların yüzde 67’si iş bulmadan istifa etmeyi göze alırken, istifa edenlerin çoğunluğu uzun sayılmayacak bir süre içerisinde yeni işini buldu. Önce istifa edip sonra iş bulanların da yüzde 67’si 6 ay içinde mevcut işini bulduğunu ifade etti.

Yeteneklerin yeni önceliği iş güvencesi

Kariyer.net’in The Network ve Boston Consulting Group ile yürüttüğü “Global Yeteneklerin Şifresi” ise Türkiye istihdam piyasası ile global piyasadaki dinamikleri karşılaştırdı. Global yeteneklere işten beklentileri sorulduğunda yetenekler önceliklerini; İş Güvencesi, İyi İş-Yaşam Dengesi ve Finansal Getiri şeklinde sıraladı. 2014'ten bu yana İş Güvencesi ve Finansal Getiri kriterleri ilk kez ilk 3’te kendine yer buldu. İyi iş-yaşam dengesi ise 2014 yılından bu yana ilk 3 öncelik arasında yer alıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çalışanların işten beklentileri sıralamasında iş güvencesi ve finansal getiri yükselişte. Bu iki kriterin ardından üçüncü sırada yer alan öğrenme ve kariyer gelişimi, Türkiye’de işgücünün yükselme isteğini gösteriyor.