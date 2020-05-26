Kartlı işlem hacmi 2019’u geride bıraktı

15 Mayıs haftasında tüketim harcamaları bir önceki haftaya göre yüzde 4 arttı, banka ve kredi kartı ile yapılan harcama tutarı ise 2019 yılının üzerine çıktı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) "COVID-19'un Tüketici Harcamalarına Etkisi" üzerine yaptığı araştırmanın sekizincisini yayımladı. Buna göre 15 Mayıs haftasında tüketim harcamaları bir önceki haftaya göre yüzde 4 arttı, banka ve kredi kartı ile yapılan harcama tutarı ise 2019 yılı seviyesinin üzerine çıktı.

TEPAV’ın raporuna göre, 15 Mayıs haftasında banka kartı ve kredi kartı kullanılarak 17.3 milyar TL tutarında harcama yapıldı. Bir önceki haftaya kıyasla harcama tutarı 738 milyon TL (yüzde 4) arttı. İşlem adedi ise yüzde 10 artarak 99 milyon oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine (15 Mart – 17 Mayıs 2019) göre kıyaslandığında 13 Mart – 15 Mayıs 2020’de yapılan harcamaların tutarı yüzde 19, işlem adedi ise yüzde 16 azaldı.

4 Mayıs’ta normalleşme planının açıklanmasıyla banka ve kredi kartı ile yapılan harcamaların tutarı 8 Mayıs haftasında 2019 yılı seviyesine ulaşmıştı. 15 Mayıs haftasında ise harcamalar, 2019 yılı değerinin üzerine çıktı. 15 Mayıs haftasında banka/kredi kartı ile yapılan harcamaların yüzde 26’sını yani 4.5 milyar TL’sini market ve alışveriş merkezleri, yüzde 10’unu yani 1.7 milyar TL’sini elektrik-elektronik eşya, bilgisayar ve yüzde 8’ini yani 1.4 milyar TL çeşitli gıda harcamaları oluşturdu. Alışveriş yöntemi bakımından incelendiğinde 15 Mayıs haftasında yapılan toplam harcamaların 4.8 milyar TL’si (yüzde 28) internet üzerinden, 890 milyon TL’si (yüzde 5) mektupla/telefonla yapıldı.

15 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla market ve alışveriş merkezleri harcamaları 10 milyon TL (yüzde 0,2), elektrik-elektronik eşya, bilgisayar harcamaları 17 milyon TL (yüzde 1), ve internet üzerinden yapılan alışverişler 160 milyon TL (yüzde 3) azaldı. Çeşitli gıda harcamaları ise 111 milyon TL (yüzde 9) arttı.

Bir önceki haftaya kıyasla 15 Mayıs haftasında sınırlı sayıda harcama kalemlerinde azalış görülürken en fazla azalış benzin ve yakıt istasyonları harcamalarında görüldü. En fazla artış ise havayolları, bireysel emeklilik, araba kiralama ve giyim ve aksesuar harcamalarında görüldü.

Geçen yıla göre internet alışverişinde yüzde 22 artış

Bir önceki yılın aynı dönemine (15 Mart – 17 Mayıs 2019) göre kıyaslandığında 13 Mart – 15 Mayıs 2020’de en fazla artış elektrik-elektronik eşya, bilgisayar yüzde 50, market ve alışveriş merkezleri yüzde 50, doğrudan pazarlama yüzde 24 ve çeşitli gıda yüzde 20 harcamalarında görüldü. Aynı dönemde harcamalar en fazla havayolları yüzde 82, konaklama yüzde 80, kumarhane/içkili yerler yüzde 71, seyahat acenteleri/taşımacılık yüzde 68, yemek yüzde 58 ve giyim ve aksesuar harcamaları yüzde 47 azaldı. Aynı dönemde internet üzerinden yapılan alışverişler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı.