Kaşıbeyaz, konkordatodan çıktı

Önceki yıl konkordato sürecine giren Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, konkordatodan çıktı.

27 ŞUBAT, 20200
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Kaşıbeyaz, konkordatodan çıktı

2018 yılının eylül ayında maddi sıkıntılar sebebiyle Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat eden Kaşıbeyaz bugün verilen mahkeme kararı ile konkordatodan çıktığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, “Tüm bu süreç boyunca 7 şubede, yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlamaya devam ettik. Kaliteden ödün vermeden misafirlerimize en iyi şekilde hizmet verdik. Baklava imalathanemizi, yeniden üretim yapmak üzere açtık. Tüm şubelerimizde baklava satışı yapmamızın yanı sıra ‘Kaşıbeyaz Baklava’ olarak franchise da verdik. Yolumuza her zamankinden daha güçlü devam etmek için yeni girişimlerimizin hazırlıklarını tamamladık.” dedi.

Kaşıbeyaz'ın biri Ankara'da dördü İstanbul'da toplam 5 restoranı bulunuyor.


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