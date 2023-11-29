Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı: Ekonomistlerin tahmini

AA Finans'ın kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi tamamlandı.

29.11.2023 16:25:060
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Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı: Ekonomistlerin tahmini

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımdaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Aralık Pazartesi günü açıklanacak olan kasım ayı enflasyon performansına ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin gösterimiyle sonuçlandı.

Buna göre ekonomistlerin kasım ayı enflasyon oranlarının ölçüldüğü yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon oranları, en düşük yüzde 3 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon oranlarının hesaplandığına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkması hesaplanıyor.

Öte yandan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon oranı da kasımda yüzde 66,80 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artış gösterdi.

2023 yılının aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeleri şöyle:



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