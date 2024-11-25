Kasım ayı sektörel güven endeksleri açıklandı

Güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2,9 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 1,7 artış gösterdi.

25.11.2024 10:57:010
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Kasım ayı sektörel güven endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasımda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2,9 azalışla 111 olurken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 artarak 111,7, inşaat sektöründe yüzde 1,7 yükselişle 87,8 değerini aldı.

Hizmet sektöründe kasımda bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 3,4, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,8, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,4 düştü.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,5, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,9 artarken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,2 azalış kaydetti.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 1,3, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 2,1 artış gerçekleşti.

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