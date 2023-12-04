Kasımda fiyatı 'en fazla' artan-düşen ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayına fiyatı en çok artan ürün "tereyağı", en çok düşen ürünler ise "taze meyveler" oldu.

4.12.2023 11:02:570
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Kasımda fiyatı 'en fazla' artan-düşen ürünler

Tüketici fiyatları bazında kasım ayında en fazla fiyat artışı yüzde 13,63 ile tereyağında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,96 ile taze meyvelerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay tereyağındaki fiyat artışını yüzde 11,94 ile konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 10,30 ile taze süt izledi. Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,02 ile sigaralar, yüzde 9,94 ile peynir, yüzde 9,77 ile kuru sebze ücreti yer aldı.

Fiyatı en çok düşenler

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,96 ile taze meyvelerde oldu. Bunu, yüzde 3,19 ile diğer büyük ev aletleri, yüzde 2,26 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 2,25 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,72 ile çocuk giyimi takip etti.

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