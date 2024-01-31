Kazakistan Air Astana halka arz edilecek

Kazakistan'ın ulusal hava yolu şirketi Air Astana, 15 Şubat'ta halka arz edilecek. Şirketin, hisse satışlarını 14 Şubat'ta Londra'da, 15 Şubat'ta ise Kazakistan'da başlatılacağı bildirildi.

Kazakistan’ın ulusal hava yolu şirketi Air Astana’nın 15 Şubat itibarıyla hisselerini halka arz edeceği bildirildi.

Air Astana’dan yapılan açıklamada, şirketin halka arzında (IPO) hisse satışlarını 14 Şubat’ta Londra'da, 15 Şubat'ta ise Kazakistan'da başlatılacağı bildirildi.

Açıklamada, hisse başına 2,13 ila 2,75 dolar, GDR (Global Saklama Makbuzu) için 8,50 ila 11 dolar arasında gösterge fiyat belirlendiği ve halihazırda hisse alımları için başvuruların açıldığı aktarıldı.

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov da ulusal hava yolu şirketi Air Astana’nın halka arz edilmesine ilişkin hükümette toplantı yaptı. Toplantıda, Air Astana'nın halka arz edilmesinin ülkede 2021-2025 dönemini kapsayan "Kapsamlı Özelleştirme Planı"nın bir parçası olduğu belirtildi.

Kazakistan Menkul Kıymetler Borsasının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Air Astana, ilk halka arzında yaklaşık 141 milyon adi hissesini satışa sunacak.