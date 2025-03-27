Kazakistanlı Kaspi’den Türkiye’ye yeni yatırım

Hepsiburada’nın çoğunluk hissedarı Kaspi’den Türkiye’ye yeni yatırım...

27.03.2025 16:54:060
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Kazakistanlı Kaspi’den Türkiye’ye yeni yatırım

Hepsiburada'nın çoğunluk hissedarı olan Kaspi.kz, Türkiye'deki yatırımlarına bir yenisini daha eklemek üzere önemli bir adım attı. Rabobank Grubu ile, Rabobank’ın Türkiye’deki iştiraki olan Rabobank A.Ş.’nin satın alınmasına ilişkin imzalanan hisse alım sözleşmesi göre, 2014 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve tam bankacılık lisansına sahip Rabobank A.Ş.’nin tüm hisseleri; BDDK, Rekabet Kurulu ve ilgili düzenleyici kurumların onayı ile mutat kapanış koşullarının karşılanmasının ardından Kaspi.kz’ye geçecek.

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