KDV iade talebinde yeni düzenleme

Mükelleflerin KDV iade talebindeki yeni düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemlere uygulanacak.

15.03.2025 09:37:580
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KDV iade talebinde yeni düzenleme

Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 10 bin liraya yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemlere uygulanacak.



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