Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı: İstanbul'da rakam ne oldu?

Kentsel dönüşümde kira desteği, İstanbul'da 5 bin 500 liraya, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de ise 4 bin 500 liraya yükseltildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan kira yardım artışı 2024 açıklamasına göre, kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı.

Buna göre, İstanbul'da 3 bin 500 lira kira olan desteği 5 bin 500 liraya; Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ise 3 bin lira olan kira desteği 4 bin 500 liraya yükseltildi.

Diğer illerde 2 bin lira ile 2 bin 500 lira arasındaki kira yardımı da 3 bin 750 lira ila 3 bin lira seviyesine yükseltildi.

Riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en fazla 48 ay kira yardımı verilirken kiracılar iki kira bedeli kadar bir kereye mahsus ödeme alabilecekler.

Sınırlı ayni hak sahiplerine ise illerine göre değişmekle birlikte 15 bin ila 27 bin 500 lira arasında destek sağlanacak.