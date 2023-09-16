Kibar Holding'in globalleşme planı

Enerjide Avrupa’da, turizmde Türkiye’de sürpriz girişler yapacaklarını söyleyen Ali Kibar, Amerika’da hem organik hem inorganik büyüme peşinde. İtalya’da da tesis alma sürecinde olduklarını, Azerbaycan’dan Afrika’ya yeni yatırım planları olduğunu söylüyor. Kibar’ın gelecek planındaysa 10 yıl içinde globalleşmeyi tamamlamak var.

Capital Ağustos 2023 sayısından

Ali Kibar, 50 yıllık Kibar Holding yolculuğunun 42 yılında aktif olarak görev almış bir isim. Babası Asım Kibar’ın kurduğu şirkette Kayseri’den İstanbul’a göç eden sanayici bir aile olarak 2022’de yarım asrı geride bıraktıklarını söylüyor. Bu zamana kadar Kibar Grubu’nun bu ülkeye imzasını attığı işler arasında önce, çıktıkları Hyundai Assan’ı sayıyor. Assan Alüminyum’la alüminyum sektöründe Türkiye’yi folyo kapasitesinde Avrupa’nın bir numarası haline getirmek ve bütün bu coğrafyadaki en büyük döküm hattına sahip bir tesis yaratmak da Ali Kibar’ın gurur duyduğu işler arasında.

İki yıl içinde Avrupa’da enerjide Türk şirketleri için çok büyük fırsatlar çıkacağını söyleyen Kibar, turizme ve hizmet sektörüne de Türkiye’de hiç olmayan bir formatla giriş yapacaklarının müjdesini veriyor. “10 yıl içinde globalleşmeyi tamamlarız” diyen Kibar, Amerika’da 460 milyon dolar yatırımla bir alüminyum üretim tesisi kuracaklarını söylüyor.

Yine İtalya’da bir tesisi satın alabileceklerini belirten Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar'ın Capital’e verdiği röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ