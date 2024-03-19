Kıbrıs gayrimenkul yatırımcılarının gözdesi

Kıbrıs, dünyanın en çok kazandıran gayrimenkul pazarlarından biri olarak öne çıkıyor. Kıbrıs, dünyanın en yaşanılası ülkeleri listesinde de ilk 25 arasında yer alıyor.

Kıbrıs, son 2 yılda gayrimenkul yatırımcılarının gözdesi haline geldi. Dünya çapında yükselen gayrimenkul yatırım bölgelerinden biri olan Kıbrıs, dünyanın en yaşanılası ülkeleri listesinde de ilk 25 arasında yer alıyor. Ada, bu yükselişle beraber 2023’te 49 farklı ülkeden yatırımcı çekmeyi başardı. “Özge Özler Real Estate” Kurucusu Özge Özler, “Akdeniz’deki en düşük fiyatlara sahip toprak parçası olan Kıbrıs, yatırım potansiyelinde döviz bazında 2 yılda yüzde 150’ye varan değer artışı sunuyor” diyor.

Kıbrıs, dünyanın en çok kazandıran gayrimenkul pazarlarından biri olarak öne çıkıyor. En son 5 yıl önce Eurostat verilerine göre kira çarpanında 20 yılla Avrupa’da ilk 10’a giren ülkenin bugün ilk 3 ülke arasında olduğu tahmin ediliyor. Özge Özler Real Estate Kurucusu Özge Özler, “Akdeniz’deki en düşük fiyatlara sahip toprak parçası olan Kıbrıs, yatırım potansiyeli anlamında döviz bazında yüzde 150’ye varan değer artışı sunuyor” diyor. Kıbrıs’ta kira çarpanının 12 yıla kadar düştüğünü ifade eden Özler, “Kıbrıs’ta çok hızlı büyüyen bir gayrimenkul pazarı var. Kuzey Kıbrıs, Akdeniz’deki en düşük fiyatlara sahip toprak parçası. Ve şu anda fiyatlar çok cazip, yatırım avantajları çok cazip ve değer artışı çok yüksek” diye konuşuyor. Fiyatların pound bazında hızla artığı Kuzey Kıbrıs’ta yıllık minimum yüzde 50-60 oranlarının konuşulduğunu anlatan Özler, “Fiyatlar, 2 yıldır artmaya başladı ve sürekli artış gösteriyor. Gayrimenkul yatırımında yılda yüzde 100 artan bölgeler var” diyor.

“YÜKSELİŞTEKİ BÖLGELER”

Kuzey Kıbrıs, pandemiden sonra Forbes dergisinde yayınlanan bir değerlendirmeyle dünyada yatırım yapılabilecek ve yaşanabilecek en iyi sahil bölgesi olarak gösterildi. Bu değerlendirmenin de etkisiyle Kıbrıs’a olan ilginin katlandığını söyleyen Özler, şöyle anlatıyor: “Kuzey Kıbrıs bugün 49 farklı ülkeden yatırımcı çekiyor. Çünkü pandemiden sonra yaşam tarzları değişti, artık tamamen uzaktan çalışılabiliyor. Kuzey Kıbrıs bir ada ülkesi olarak uzaktan çalışanların çok rağbet gösterdiği bir bölge haline geldi. Deniz-kum-güneş turizminin yanı sıra eğitim ülkesi olması da Kuzey Kıbrıs’ı öne çıkardı.”

Kuzey Kıbrıs’ta 7 yıldır gayrimenkul danışmanlığı sektöründe yatırımlara yön veren Özge Özler, Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkul yatırımı bakımından cazibe noktalarının sürekli değiştiğini söylüyor. Aynı anda pek çok bölgenin değer kazandığını anlatan Özler, “En değerli bölge Girne’nin doğusundaki Esentepe bölgesi. Esentepe’de konut fiyatlarında metrekarede 2.000-2.500 pound aralığını görüyoruz. En değerli ve en cazip olarak Esentepe’yi önerebilirim. Bir de İskele bölgesi, ancak bu bölge doymuş rakamlara ulaşmaya başladı. Gaziveren, denize sınıf tamamen bakir, günbatımının 90 derece olduğu bir bölge. Talepler Gaziveren bölgesine kaymış durumda. Burada ise metrekareler 850-1.000 pound civarında.

“TÜRKİYE’DEN BÜYÜK TALEP”

Türkiye gayrimenkul satışlarında kredi faizlerinin son derece yüksek seyretmesi nedeniyle son yılların en düşük seviyelerini görmeye devam ediyor. İşte bu ortamda Türk yatırımcı da Kuzey Kıbrıs’ı tercih ediyor. Özler, parasını Türkiye’de tutmak istemeyen, döviz kazancı elde etmek isteyen uzun vadeli yatırımcıların da Kıbrıs’a yatırım yaptığını ifade ediyor. Portföyünün yüzde 90’ının Türk yatırımcılardan oluştuğunu anlatan Özler, şöyle devam ediyor: “Avrupa ülkelerinden özellikle Almanya, Macaristan, Rusya, Polonya, Norveç ve Litvanya’dan ayrıca İsrail, Dominik Cumhuriyeti ile Kanada’dan çok ciddi villa ve 1+1, 1+0 konut talebi var. Lansmandan alındığı zamanda zaten yüzde 10-15 avantajla satın alınıyor üzerine yüzde 50 getiri geldiğinde anında satıp yeni bir yatırıma girilebiliyor. Yatırımcı 2 yıl içinde yüzde 150 döviz bazında getiri görebiliyor. Dünyanın 49 ülkesinden yatırımcılar, Kıbrıs’a geliyor.”

“10 YILDA ÇOK KAZANDIRACAK”

Adadaki projelerin büyük kısmını Kıbrıslı müteahhitlerin inşa ettiğini anlatan Özler, Türk müteahhitlerin de gözünü Kıbrıs’a çevirdiğini söylüyor. Özler, Kuzey Kıbrıs’a yatırımın diğer önemli getirilerini ise şöyle anlatıyor: “Adada yatırım, oturum izni sağlıyor. Yatırımcı gayrimenkulün bedelinin yüzde 35’ini projeden ödediği anda oturum izni almak için başvurabiliyor. Kuzey Kıbrıs’ta yaşam kalitesi çok yüksek, suç oranı çok düşük, eğitim alanında yüksek bir potansiyele sahip. Adada 100 binden fazla öğrenci var. Sakin, huzurlu, kazançlı bir bölge. Kıbrıs’ta yükselen bölgeler ise Esentepe, Gaziveren, Lefke ve Girne’nin batısı. Peki Kıbrıs’ta gayrimenkul yatırımı yapmak Türkiye’ye göre neden daha cazip? Özler, şöyle yanıtlıyor: “Türkiye’de 3 milyon TL’ye İstanbul’da Bağdat Caddesi’nde ev bulamazsınız ancak Kıbrıs’ta her bütçeye uygun ev var ve dövizle yüksek kira getirisi söz konusu. Kıbrıs’ta 1+1 ev, 600 Pound’a kiralanabilir. Kira döviz artışından dolayı her zaman kazançlı. Kuzey Kıbrıs’a yatırım daha 5-10 yıl çok kazandıracak.”