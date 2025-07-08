Kıdem tazminatı hesaplama tablosu 2025: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Güncel tavan ücreti nedir...

Memur maaş katsayısında yapılan son güncelleme ile birlikte, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlendi.

8.07.2025 16:31:400
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Kıdem tazminatı hesaplama tablosu 2025: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Güncel tavan ücreti nedir...

Kıdem tazminatı tavanı, bir çalışana ödenebilecek azami brüt kıdem tazminatı tutarını ifade eder. Yani, ödenecek kıdem tazminatının üst sınırını belirler. Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki değişikliklere paralel olarak güncellenir. Bu nedenle, yıl içinde farklı dönemlerde farklı tavan tutarları geçerli olabilir. Özellikle yüksek maaş alan çalışanların tazminat hesaplamalarında bu tavan tutar belirleyici rol oynar.

2025 yılının ikinci yarısında geçerli olan kıdem tazminatı tavanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan genelgeye göre, 1 Temmuz 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yıllık kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 Türk Lirası olarak açıklandı. Bu tutar, bir yıl çalışmaya karşılık ödenebilecek en yüksek brüt kıdem tazminatını temsil etmektedir.

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı tavanı, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna, yani Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak hesaplanır. Bu hesaplama, çeşitli gösterge rakamları ile katsayıların çarpılması sonucu elde edilir. Hesaplamada kullanılan tüm kalemler, Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde belirlenir.

Hesaplama tablosu

Aylık Göstergesi1.500
Ek Göstergesi8.000
Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi    500
Taban Aylı��ı Göstergesi1.000
Aylık Katsayısı1,170211
Taban Aylık Katsayısı18,316014


Aşağıdaki hesaplama tablosu, kıdem tazminatı tavanının nasıl oluşturulduğunu detaylarıyla gösteriyor:

Kıdem tazminatı hesaplama tablosu (1 Temmuz – 31 Aralık 2025)

Kalem Gösterge Hesaplama Formülü Tutar (TL)

Aylık Gösterge1.5001.500 x  1,1702111.755,32
Ek Gösterge8.0008.000 x 1,1702119.361,69
Kıdem Aylığı Göstergesi500500 x 1,170211585,11
Taban Aylık Göstergesi1.0001.000 x 18,31601418.316,01
Ek Gösterge Dahil Toplam    9.500    9.500 x 1,170211 x 2,15   23.901,55
Toplam Tutar53.919,68 TL


Bu tablo sayesinde, kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır sorusunun teknik detaylarına ulaşmak mümkün. Hesaplamalar brüt tutarlar üzerinden yapılıyor ve bu tavan, bir yıl çalışan bir işçiye en fazla ne kadar kıdem tazminatı ödenebileceğini belirliyor.


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