Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 liraya yükseldi. Rakam 2020 temmuz-ocak döneminde geçerli olacak.

6.07.2020 11:33:000
Paylaş Tweet Paylaş
Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Ocak-haziran döneminde 6 bin 730 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 7 bin 117 TL’ye yükseldi.

Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı da 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?

Bu rakam 2020’nin temmuz-aralık döneminde geçerli olacak.

Kıdem tazminatı tavan turarı bir yıl içerisinde ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere iki kere değişiyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

‘Restoranlar Evde’ dergi-kitabıyla yeme-içme sektörüne destek

‘Restoranlar Evde’ dergi-kitabıyla yeme-içme sektörüne destek

Cinsiyet eşitliğinde farkındalık arttı

Cinsiyet eşitliğinde farkındalık arttı

İhracatı patladı: Yüzde 986'lık rekor artış!

İhracatı patladı: Yüzde 986'lık rekor artış!

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.