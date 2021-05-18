Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 500 bin 450 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 497 bin 300 lirayı, en yüksek ise 502 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 500 bin 450 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 829 milyon 209 bin 523,62 lira, işlem miktarı ise 1.660,48 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 911 milyon 126 bin 835,91 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler Ticareti, Uğuras Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.