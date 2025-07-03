Kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE-TÜFE 2025 Temmuz kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 35.05 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi.

3.07.2025 10:15:380
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Kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE-TÜFE 2025 Temmuz kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, ev ve iş yerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. 

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Temmuzda ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 43,23 artış gösterebilecek.

Buna göre, kira kontrat süresi bu ay dolan kiralıklarda tavan olarak %43.23 oranında zam yapılabilecek. Geçtiğimiz ay bu oran %45.80 olarak kaydedilmişti.

Kira Zam Oranı Hangi Veriye Göre Belirleniyor?

Konutlar için kira zammı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Ev sahibi, bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahiptir. Örneğin, kira zammı Ekim ayında yapılacaksa, TÜİK'in Eylül ayında açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE değişim verisi dikkate alınır.

İşyerleri için kira zammı ise sözleşmede belirlenen oran kadar olabilir. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı belirtilmişse, kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplama yapılır. Ev sahibi, bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahiptir. Örneğin, artış Ekim ayında yapılacaksa, TÜİK'in o yıl için ilgili endeks kapsamında açıkladığı Eylül ayı verisi esas alınır.

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