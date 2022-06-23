‘Kira artışları 2023’te yüzde 80’lere varabilir’

Ata Portföy Yönetimi CEO’su Mehmet Gerz, Capital Dergisi'nin Haziran sayısına yazdığı makalede, kiracılara dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Mehmet Gerz; 'Türkiye’de konut fiyatları son bir yılda yüzde 100 civarında artarak iki katına çıktı. Bunda milyonlara varan göçmenler ve negatif reel faiz nedeniyle güçlü olan talebin de önemli bir etkisi var' ifadesini kullandı.

Türkiye’de kira artışlarının, yasal düzenleme nedeniyle genel enflasyonu 6-12 ay geriden takip ettiğini söyleyen Mehmet Gerz, 'Yıllık kira artışı ortalama TÜFE ile sınırlı olduğu için örneğin Nisan 2022 sonunda yıllık TÜFE yüzde 70’e ulaşırken, devam eden kiracılar için kira artışları yüzde 34,5 ile sınırlı. Bu düzenlemenin diğer yönü ise şu: Yıllık TÜFE düşmeye başladığında bu sefer de kira artışları daha yüksek kalacak. Tahminimize göre 2023’te kiracıları yüzde 70-80’lere varan kira artışları bekliyor' dedi.

Uzun vadeli yatırım portföylerinde enflasyona karşı korumanın önemli olduğunu ifade eden Mehmet Gerz'in bu konudaki görüş ve önerilerini BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ