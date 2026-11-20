Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) geçen yıl sonu itibarıyla yatırım tutarları bir önceki seneye göre yüzde 62 artarak 422,6 milyar liraya yükseldi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2025 sonu itibarıyla 19'u KİT, 2'si KİT bağlı ortaklığı, 5'i kamu bankası ve 8'i diğer kuruluş olmak üzere toplam 34 kamu işletmesi bulunuyor.

KİT'lere 2025'te bütçeden 172,3 milyar lira sermaye ve 390,5 milyar lira görevlendirme bedeli olmak üzere 562,8 milyar liralık ödeme yapıldı. KİT'lerden bütçeye yapılan ödemeler 33,5 milyar lira temettü, 11,3 milyar lira hasılat payı ve 36,8 milyar liralık kurumlar vergisi ile diğer yasal yükümlülük karşılıkları olmak üzere yaklaşık 81,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

- Teşebbüslerden 433,9 milyar liralık katma değer

Dönem kar/zararı, faiz, karşılık, kur farkı, amortisman ve istihdam giderlerinin toplanmasıyla bulunan katma değere göre, geçen yıl teşebbüsler 433,9 milyar liralık katma değer oluşturdu. Böylece söz konusu değer bir önceki yıla kıyasla yüzde 48,9 artış gösterdi.

Kuruluş bazında ise en yüksek katma değeri 76 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) sağladığı görüldü.

Bu kuruluşu sırasıyla 66,6 milyar lirayla Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 49 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve 41,6 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) izledi.

- Enerji ve ulaştırma yatırımları öne çıktı

KİT'lerin yatırım harcaması geçen yıl sonu itibarıyla bir önceki seneye göre yüzde 62 artarak 422,6 milyar lira seviyesine ulaştı. Bu tutar, 2025 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının yaklaşık yüzde 0,7'sine karşılık geldi. KİT'lerce bu dönemde gerçekleştirilen yatırımlar kamu yatırımlarının yüzde 21'ini oluşturdu.

Geçen yıl en çok yatırımı sırasıyla TPAO, TCDD ve TEİAŞ gerçekleştirdi. Buna göre, TPAO 197,3 milyar liralık yatırım harcaması yaparken, TCDD'nin yatırım tutarı 91,9 milyar lira, TEİAŞ'ın yatırım tutarı da 39,2 milyar lira olarak belirlendi.

Teşebbüslerin sektörel yatırım harcamaları incelendiğinde ilk üç sırada 277,6 milyar lirayla enerji, 129,3 milyar lirayla ulaştırma ve 5,6 milyar lirayla tarım yer aldı. Kuruluş bazında dönem kar tutarları incelendiğinde, 2025'te en yüksek karlılık TPAO'da kaydedilirken, bu kuruluşu sırasıyla DHMİ, Eti Maden ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) takip etti.