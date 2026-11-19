Kontek Enerji'nin yüzde 100 iştiraki Maxxen, Türkiye'de enerji depolama teknolojilerinin yaygınlaşmasına yönelik önemli bir adım attı. Aydın'daki üretim gücünü beş yeni iş ortaklığıyla birleştiren şirket, sanayinin farklı enerji ihtiyaçlarına yanıt veren altı yeni modelini pazara sundu. Maxxen, üretim ve mühendislik gücünü Türkiye geneline taşıyarak enerji depolama çözümlerini daha fazla sanayi işletmesiyle buluşturmayı ve pazardaki büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

Kontek Enerji'nin yüzde 100 iştiraki Maxxen, Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisinde gerçekleştirdiği lansmanla enerji depolama alanındaki büyümesine yeni bir ivme kazandırdı. Ticari ve endüstriyel işletmelere yönelik altı modelden oluşan C&I Cabinet ürün ailesini tanıtan şirket, Öz Efeler, Irmak Enerji, Asler Enerji, OSB Enerji ve Sunra Enerji ile imzaladığı iş ortaklığı sözleşmeleriyle Türkiye genelindeki satış ve uygulama ağını güçlendirdi.

Maxxen'in C&I Cabinet ürün ailesi, sanayi tesislerinden elektrikli araç şarj istasyonlarına, veri merkezlerinden hastanelere ve lojistik merkezlerine kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. Tesislerin güç talebine ve operasyonel ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilen sistemler, enerji maliyetlerinin yönetilmesini ve kritik operasyonların sürekliliğini destekliyor.

Avrupa'da enerji depolama kapasitesinin 2030'da 68,7 GWh'ye ulaşması bekleniyor

Enerji depolama teknolojilerinin sanayide giderek daha stratejik bir rol üstlendiği dönemde, pazarın büyüme potansiyeli de dikkat çekiyor. SolarPower Europe'un European Battery Market Outlook 2026–2030 raporuna göre, Avrupa'da ticari ve endüstriyel batarya depolama kapasitesinin 2030 yılı sonunda 68,7 GWh'ye ulaşması öngörülüyor. Türkiye'de ise organize sanayi bölgelerine yönelik hazırlanan pazar senaryosu, aynı dönem için yaklaşık 7,5 GWh'lik enerji depolama potansiyeline işaret ediyor.

“Enerji depolama, sanayinin rekabet gücünde belirleyici olacak”

Türkiye'nin enerji depolama potansiyelini ve Maxxen'in pazardaki konumunu değerlendiren Kontek Enerji Çözümleri Direktörü Özgür Ergincan, şunları söyledi: “Sanayide enerji yönetimi artık yalnızca elektrik tüketimini azaltmakla sınırlı değil. Enerjiyi ihtiyaç duyulan zamanda, doğru güçte ve öngörülebilir maliyetlerle kullanabilmek işletmelerin rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde önemli bir enerji depolama potansiyeli görüyoruz. Maxxen'in üretim gücü, Kontek Enerji'nin mühendislik deneyimi ve beş yeni iş ortağımızın saha yetkinliğiyle bu potansiyeli somut projelere dönüştürecek güçlü bir yapı oluşturduk. Enerji depolama teknolojilerini Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sanayi işletmeleriyle buluşturuyoruz.”

Maxxen'in altı yeni modeli farklı enerji ihtiyaçlarına yanıt veriyor

Üretim hatlarının aynı anda devreye girmesiyle oluşan yüksek güç talebi, enerji maliyetlerinin yönetimini daha da önemli hâle getiriyor. Maxxen'in enerji depolama çözümleri, talebin yükseldiği anlarda şebekeden çekilen tepe gücü azaltabiliyor. Elektrik tarifelerine göre planlanan şarj ve deşarj süreçleri ise işletmelerin enerji maliyetlerini daha etkin yönetmesini destekliyor.

Maxxen'in C&I Cabinet Mini, Mini Hybrid, 125, 250, DC ve Maxi DC modellerinden oluşan yeni ürün ailesi, işletmelerin farklı güç ve enerji kapasitesi ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. Akıllı enerji yönetimiyle desteklenen sistemler; yüksek güç talebinin dengelenmesi, elektrik tarifelerine göre enerji kullanımının planlanması ve uygun konfigürasyonlarda kritik yüklerin sürekliliğinin desteklenmesi gibi farklı kullanım alanlarına hitap ediyor.

Enerji depolama yatırımlarında doğru sistem seçiminin önemini vurgulayan Ergincan, şöyle devam etti: “Her sanayi tesisinin enerji tüketimi, üretim planı ve güç ihtiyacı farklı. Bazı işletmeler depoladıkları enerjiyi daha uzun süre kullanmak isterken bazıları kısa sürede yüksek güç elde etmeye ihtiyaç duyuyor. Maxxen'in C&I Cabinet ürün ailesiyle bu farklı ihtiyaçlara uygun seçenekler sunuyoruz. Kontek Enerji'nin mühendislik yaklaşımıyla sistemleri tesislerin tüketim profillerine göre boyutlandırıyor, iş ortaklarımızın bölgesel deneyimiyle çözümlerimizin sahada doğru şekilde uygulanmasını sağlıyoruz.”

Aydın'daki 5 GWh üretim kapasitesi, Türkiye genelindeki iş ortaklığı ağıyla buluşuyor

Maxxen, Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 20 bin metrekarelik LEED Gold sertifikalı tesisinde yıllık 5 GWh üretim kapasitesine sahip. Şirketin yerel üretim, Ar-Ge, fabrika testleri ve teknik destek altyapısı, Kontek Enerji'nin mühendislik ve sistem entegrasyonu deneyimiyle birleşiyor. İmzalanan beş yeni iş ortaklığı sözleşmesi ise Maxxen'in enerji depolama çözümlerinin Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sanayi ve ticari işletmelere ulaştırılmasında önemli rol üstleniyor.

*Bu bir reklamdır.