Türkiye'de kurulan şirket sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalışla 9 bin 56, kapanan şirket sayısı yüzde 17 artışla 2 bin 589 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylül ayına kıyasla yüzde 4,7 azalarak 9 bin 506'dan 9 bin 56'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 17 artarak 2 bin 589'a çıktı. Eylülde 2 bin 212 şirket kapanmıştı.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,8, kapanan şirket sayısı yüzde 3,7 azaldı.

Buna göre, ekimde bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 4,7, kooperatif sayısı yüzde 23,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,9 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 17, kooperatif sayısı yüzde 6,8 arttı. Bu dönemde gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,5 azaldı.

Ekimde yıllık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 13,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,1, kooperatif sayısı yüzde 62,7 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 3,7, kooperatif sayısında yüzde 21, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16,7 azalış kayıtlara geçti.

Ekimde tüm illerde şirket kuruldu

Geçen ay tüm illerde şirket kuruldu.

Ekimde kurulan toplam 9 bin 56 şirketin 1007'sinin anonim, 8 bin 49'unun limitet şirket olduğu görüldü. Şirketlerin yüzde 37,8'inin İstanbul, yüzde 11,6'sının Ankara, yüzde 5,4'ünün İzmir'de kurulduğu tespit edildi.

Ocak-ekimde döneminde 95 bin 477 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan 84 bin 724 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 68,6'sını, 9 bin 650 anonim şirket ise yüzde 31,4'ünü oluşturdu.

Kurulan ticari işletmelerin çoğu toptan ve perakende ticarette

Ekimde kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı eylüle göre yüzde 28 azaldı.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 103'ü toptan ve perakende ticaret, 1179'u inşaat ve 1166'sı imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 533'ü inşaat, 327'si toptan ve perakende ticaret, 101'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ekimde kapanan şirket ve kooperatiflerin 858'inin toptan ve perakende ticaret, 364'ünün imalat ve 228'inin inşaat sektöründe olduğu görüldü.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 408'inin toptan ve perakende ticaret, 197'sinin inşaat, 85'inin ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ekimde 53 kooperatif kurulurken bunların 25'i konut yapı, 24'ü işletme, 2'si de tarımsal kalkınma kooperatifi olarak faaliyete geçti.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 568 yabancı ortak sermayeli şirketin 61'i Suriye, 51'i İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 84'ü anonim, 484'ü limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Böylece, bu dönemde kurulan şirketlerin 1395'inin uzmanlaşmamış toptan ticaret, 646'sının ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı faaliyetleri, 475'inin bilgisayar programlama faaliyetleri sektöründe olduğu belirlendi.

Anonim şirket ortaklarının yüzde 15,2'si kadın girişimci

Geçen ay kurulan şirket türüne göre ortaklar arasındaki kadın girişimci oranı, anonim şirketlerde yüzde 15,2, limitet şirketlerde yüzde 17,3, kooperatiflerde yüzde 45,3 oldu. Gerçek kişi ticari işletmelerin ise yüzde 18'i kadın girişimciler tarafından kuruldu.

Ekimde kurulan şirket türüne göre ortakların yaş dağılımı incelendiğinde, anonim şirket ortaklarının yüzde 31,1'nin, limitet şirketlerde yüzde 30,8'inin, kooperatiflerde yüzde 28,4'ünün, gerçek kişi ticari işletmelerin ortaklarının yüzde 31,4'ünün 35-44 yaş aralığında olduğu tespit edildi.

10 ayda 94 bin 376 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-ekim döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla 94 bin 376'ya yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,8 azalışla 23 bin 85'e geriledi.