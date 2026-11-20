Gram altın, dünü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 düşüşle 5 bin 937 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,8 düşüşle 5 bin 775 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 9 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını 38 bin 890 liradan satılıyor.

Bugün 3 bin 514,6 dolarla 4 Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gören altının onsu ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,75 düşüşle 3 bin 559 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz artışı beklentileri ve hisse piyasasındaki satış baskısıyla oluşan likidite ihtiyacı altındaki düşüşü derinleştirdi. Fed'in para politikasında daha şahin bir tutum sergileyeceğine ilişkin öngörüler gücünü korurken, para piyasalarında bankanın aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksinin yüksek seviyelerde bulunması altın talebini olumsuz etkiliyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 50,5610 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 50,4620 seviyesinde tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 50,5610 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,6170'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 66,3860'tan işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 103,7 seviyesinde bulunuyor.

Teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler varlık fiyatlarının yönünü belirliyor.

Güvenli liman talebiyle ABD tahvil faizleri gerilerken, dolar endeksi bugün bir miktar gerilese de son 19 ayın zirvesine yakın seviyelerde tutunmaya devam ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,01'de işlem görüyor.