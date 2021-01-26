Kira ve gelir desteği için yeniden başvuru alınacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelen talepler üzerine esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pekcan, destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnafların, bugünden itibaren başlamak üzere 31 Mart 2021 akşamına kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini bildirdi.

Pekcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun."