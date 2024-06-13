Kira zammı sınırlamasının kaldırılması, piyasayı nasıl etkileyecek?

Ayda 60 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 15 milyon ziyaretçiye sahip olan Emlakjet, 350 bine yakın satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda 2024 yılı Mayıs ayı emlak verilerini yayınladı.

Buna göre Türkiye genelinde Mayıs ayında konut arayanların %51’i kiralık %49’u satılık konut aradı. Bir önceki aya göre Türkiye genelinde kiralık fiyatlarında %1’lik artış görülürken, satılık fiyatlarında ise herhangi bir artış gözlemlenmiyor.

Konut Satışlarındaki Düşüş Devam Ediyor…

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları 1 yılda %34,8 azaldı…

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34,8 azalarak 2 bin 64 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,9 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 797 ile Antalya, 668 ile İstanbul ve 164 ile Mersin oldu.

Emlakjet Mayıs ayı verilerine göre Kira Değişimleri…

Emlakjet verilerine göre İzmir ilinde kira artışları %12’lik artış gösterirken Adana %9, Bursa ve Konya %8’lik artışla İzmir’i takip etti. Ankara ve İstanbul’da ise %6’lık bir artış gözlendi.

Satılık radikal artış yaşayan il ve ilçeler ise şöyle;

Mayıs ayı satılık artışlarında il bazında %3’lük artışla İstanbul başı çekerken; Gaziantep, Adana ve Konya illerinde de bir önceki aya oranla %2’lik bir artış var.

Kira Zammı Sınırlamasının Kaldırılmasının Gayrimenkul Sektörüne Etkisi…

Emlakjet, Temmuz ayı itibarıyla kira zammı sınırlamasının kaldırılmasının gayrimenkul sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Bu yeni düzenleme ile kiralar, piyasa koşullarına göre serbestçe belirlenecek ve mülk sahiplerinin gelirlerini korumalarına olanak tanıyacak. Ancak, bu durum aynı zamanda kiracılar üzerinde ekonomik baskı oluşturarak sosyal dengeleri etkileyebilir.

Emlakjet tarafından yapılan ankete göre, katılımcıların %49’u kirada oturduğunu, %51’i ise kendi evinde oturduğunu ifade etmiştir. Kira zammı sınırlamasının kaldırılmasıyla ilgili olarak, katılımcıların %15’i kiralık konut piyasasının durağanlaşacağını, %17’si hareketleneceğini, %14’ü ise herhangi bir değişim olmayacağını öngörmektedir. Katılımcıların çoğunluğu (%54) bu konuda bir fikre sahip değildir.

Kiralık konut fiyatlarına nasıl etki edeceğine dair, katılımcıların %75’i yeni kararın olumsuz etkiler yaratacağını düşünmektedir. Zam sınırlamasının kalkmasıyla kiracı-ev sahibi problemlerinin azalıp azalmayacağı sorulduğunda, katılımcıların %75’i problemlerin azalmayacağını belirtmiştir. Sınırlamanın kalkması durumunda evinden taşınmayı düşünenlerin oranı ise %46 olarak kaydedilmiştir.

Emlakjet CEO’suTolga İdikat konuyla ilgili; “kira zammı sınırlamasının kaldırılması, mülk sahiplerinin gelirlerini korumasına yardımcı olacak ancak ani kira artışları kiracıları zorlayabilir ve sosyal dengeleri etkileyebilir. Emlakjet, bu değişimlerin gayrimenkul sektöründe yeni stratejilerin belirlenmesini gerektirdiğine ve tüm paydaşların dikkatli bir şekilde hareket etmelerini zorunlu kıldığına inanmaktadır” dedi.