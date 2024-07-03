Kiralarda artış oranı belli oldu

Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanın kaldırılması ve Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve işyerlerine yapılacak kira artış oranı da belli oldu.

3.07.2024 11:01:410
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Kiralarda artış oranı belli oldu

Haziran ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Haziran ayında konutlarda ve işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanın kaldırılması ve Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve işyerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi. 

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla, normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama veri de netleşti. Böylece Haziran ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 65,07 oldu.

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren son verilmişti.

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