Kısa çalışma ödeneği desteği 31 Mart’a uzatıldı

Salgının ekonomiye ve istihdama olan olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla işletmelere sağlanan kısa çalıma ödeneği desteğinin süresi 31 Mart 2021’ye uzatıldı.

19.02.2021 12:39:000
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Kısa çalışma ödeneği desteği 31 Mart’a uzatıldı

COVID-19’un ekonomiye ve istihdama olan olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla geçen yıldan bu yana işletmelere sağlanan kısa çalıma ödeneği desteğinin süresi 31 Mart 2021’e kadar uzatıldı. Destek süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce yapılan yasal düzenleme ile Cumhurbaşkanına kısa çalışma ödeneği destek süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisi verilmişti. 2020 yılında günlük 39.24 lira olan kısa çalışma ödeneği desteği, 2021 yılı için 8.46 lira artırılarak 47.70 liraya çıkarılmıştı.

Destek kapsamında bugüne kadar 2 milyon 471 bin çalışan için 8 milyar 265 milyon 914 bin liralık ödeme yapılmıştı.

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