Kısa vadeli borç 170 milyar doları aştı

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku Mayıs ayında sınırlı bir artış kaydederken, kalan vadeye göre borç yükü hafif geriledi. Yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatlarında ise dikkat çeken değişimler yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Mayıs 2025 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistiklerine göre, Türkiye’nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 170,3 milyar dolara yükseldi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın, vadesine bir yıl veya daha az kalmış borçları kapsayan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 222,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, Nisan ayında 222,8 milyar dolar düzeyindeydi.

Mevduat ve Kredi Kalemlerinde Dikkat Çeken Oynaklık

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, %7,8 azalışla 12 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşik bankaların Türkiye’deki mevduatı, %1,2 düşüşle 18,8 milyar dolara geriledi.

Banka dışı yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları %0,1 artışla 20,4 milyar dolar seviyesine çıkarken,

TL cinsinden mevduatları %9,9 artarak 22,7 milyar dolara ulaştı.

Diğer Sektörlerin Borçları Arttı

Bankacılık dışındaki sektörlerin oluşturduğu kısa vadeli dış borç stoku, %2 artışla 66,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ticari krediler, %0,5 artışla 62,1 milyar dolar oldu.

Nakit krediler kaynaklı yükümlülükler ise %25,5 artarak 4,7 milyar dolara yükseldi.

Mayıs itibarıyla kalan vadeye göre, bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri 62 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki bankalardaki toplam mevduat stoku da 62 milyar dolara ulaştı.