Kısa vadeli dış borç 192 milyar dolara ulaştı

Merkez Bankası verilerine göre, kısa vadeli dış borç stoku, 192,0 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

Kısa vadeli dış borç stoku Ekim ayından bu yana gösterdiği yükseliş ivmesine Şubat ayında da devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl ya da daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 192 milyar dolar oldu.

Bu stok verisinde özellikle son aylarda yaşanan artış dikkat çekti. Verilere göre vadesine 1 yıl ya da daha az kalmış dış borç stoku son 10 ayda 27 milyar dolar artış kaydetti.

Söz konusu stokun 19,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,0, Merkez Bankası’nın yüzde 11,9, özel sektörün ise yüzde 65,1 oranında paya sahip olduğu gözlendi.







